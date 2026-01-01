Кубок мира по лыжным гонкам

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Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов
#Александр Большунов
Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
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#Александр Большунов
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Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
#Александр Большунов