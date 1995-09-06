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Лыжные гонки
Спортсмен
Наталья Непряева
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Наталья Непряева
Дата рождения
6 сентября 1995 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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