Наталья Непряева

Дата рождения
6 сентября 1995 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Лыжные гонки
Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022
#Наталья Непряева
Лыжные гонки
Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Непряева выиграла «Тур де Ски» первой среди российских лыжниц
#Наталья Непряева
Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски