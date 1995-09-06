Наталья Непряева

Дата рождения
6 сентября 1995 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России
#Наталья Непряева
«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль
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#Юлия Ступак
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
#Наталья Непряева