Силовые виды: Материалы

Главная
Материалы
Новости
Самые популярные события 2019-го: бои Хабиба, братьев Емельяненко, матчи ЛЧ, «Спартака» и сборной
#Хабиб Нурмагомедов
Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева
#Александр Емельяненко
Все ждут боя Кокляева и Емельяненко. Это шоу из потока трэша и конфликтов
#Александр Емельяненко
Гора из «Игры престолов» – главный силач мира. Он поднимает 501 кг, таскает грузовики и очень (очень!) много ест
#Хафтор Бьернссон
# новости
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Актер Бьернссон из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против стронгмена Холла