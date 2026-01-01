Силовые виды: Новости

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Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
#Магомед Алиомаров
Бокс
Актер Бьернссон из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против стронгмена Холла
#Хафтор Бьернссон