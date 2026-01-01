Гол

Инфо
Медиа про футбол, другой спорт и мир вокруг
Главный редактор
Роман Абрамов
Дата основания
2019 г.
Лента
Материалы
Разыгрываем полугодовую подписку Яндекс.Плюс с трансляциями РПЛ – конкурс от «Гола» и Sports.ru
#Гол
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#Гол
Лучшие тексты «Гола»-2021
#Гол
Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год
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#Гол
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
16+7 текстов «Гола» про географию, культуру и особенности стран Европы
#Гол
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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«Гол» отвечает на вопросы читателей. Откуда мы берем идеи? Посоветуйте любимые книги? Когда начнем писать про батл-рэп?
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#Гол
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