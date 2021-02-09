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#Манчестер Юнайтед #Футбол #Лига Европы #Бенфика

«МЮ» сыграет с «Сосьедадом» в Турине из-за антиковидных ограничений

вчера, 21:11

Стало известно о географическом переносе двух матчей плей-офф Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад» в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса».

Причина – антиковидные правила. В Испании закрыта граница для лиц, приезжающих из Великобритании. Поэтому матч пройдет на нейтральном поле.

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