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#Кубок Англии #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

«МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в четвертом раунде Кубка Англии

54 минуты назад

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии. Наиболее интересная пара: «МЮ»«Ливерпуль». Они также сыграют в чемпионате 17 января.

«Манчестер Сити» попал на клуб из Лиги 2 (четвертый по уровню дивизион) «Челтенхэм», «Челси» сыграет с «Лутоном», «Тоттенхэм» – с «Уикомбом», а «Арсенал» – с «Саутгемптоном» или «Шрусбери».

Матчи состоятся в период с 22 по 25 января, расписание станет известно позже.

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