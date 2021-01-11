«МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в четвертом раунде Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии. Наиболее интересная пара: «МЮ» – «Ливерпуль». Они также сыграют в чемпионате 17 января.

«Манчестер Сити» попал на клуб из Лиги 2 (четвертый по уровню дивизион) «Челтенхэм», «Челси» сыграет с «Лутоном», «Тоттенхэм» – с «Уикомбом», а «Арсенал» – с «Саутгемптоном» или «Шрусбери».

Матчи состоятся в период с 22 по 25 января, расписание станет известно позже.