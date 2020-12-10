Ферран Торрес
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#Ферран Торрес #Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити

Торрес забил тысячный гол «Ман Сити» на «Этихаде»

10 декабря, 00:31

Ферран Торрес открыл счет в матче «Манчестер Сити»«Марсель» в последнем туре Лиги чемпионов.

Это 445-й матч клуба на стадионе «Этихад» во всех турнирах, а Торрес забил 1000-й гол. Первый мяч в 2003 году забил Тревор Синклер.

«Этихад» был построен в 2002 году под именем «Сити оф Манчестер», а через год клуб стал на нем играть. В июле 2011-го стадион был переименован в «Этихад» после заключения договора с компанией Etihad Airways.

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