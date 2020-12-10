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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы #Краснодар

«Краснодар», «МЮ», «Аякс» и еще 5 команд вылетели из ЛЧ в Лигу Европы

10 декабря, 00:58

В Лиге чемпионов-2020/21 завершился групповой этап. 16 команд, которые заняли первые два места в каждой из групп, сыграют в плей-офф ЛЧ.

Еще восемь клубов, финишировавших третьими, продолжат выступления в 1/16 финала Лиги Европы.

Это:

Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.

Первые матчи 1/16 финала запланированы на 18 февраля 2021 года, ответные – на 25 февраля.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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