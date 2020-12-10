Лига чемпионов
Лига Европы
Футбол
Краснодар
«Краснодар», «МЮ», «Аякс» и еще 5 команд вылетели из ЛЧ в Лигу Европы
10 декабря, 00:58
В Лиге чемпионов-2020/21 завершился групповой этап. 16 команд, которые заняли первые два места в каждой из групп, сыграют в плей-офф ЛЧ.
Еще восемь клубов, финишировавших третьими, продолжат выступления в 1/16 финала Лиги Европы.
Это:
Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.
Первые матчи 1/16 финала запланированы на 18 февраля 2021 года, ответные – на 25 февраля.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые