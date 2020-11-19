За последние 10 лет Россия 20 раз играла в ноябре. Половину матчей – проиграла

Список ноябрьских игр сборной России с 2010 года – товарищеских и квалификационных:

🔴 2010: Бельгия – 0:2

🟡 2011: Греция – 1:1

🟡 2012: США – 2:2

🟡 🟢 2013: Сербия – 1:1, Южная Корея – 2:1

🔴 🟢 2014: Австрия – 0:1, Венгрия – 2:1

🟢 🔴 2015: Португалия – 1:0, Хорватия – 1:3

🔴 🟢 2016: Катар – 1:2, Румыния – 1:0

🔴 🟡 2017: Аргентина – 0:1, Испания – 3:3

🔴 🔴 2018: Германия – 0:3, Швеция – 0:2

🔴 🟢 2019: Бельгия – 1:4, Сан-Марино – 5:0

🟡 🔴 🔴 2020: Молдавия – 0:0, Турция – 2:3, Сербия – 0:5

Итого: 20 матчей, пять побед, пять ничьих и десять поражений.