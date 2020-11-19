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За последние 10 лет Россия 20 раз играла в ноябре. Половину матчей – проиграла
19 ноября, 14:34
Список ноябрьских игр сборной России с 2010 года – товарищеских и квалификационных:
🔴 2010: Бельгия – 0:2
🟡 2011: Греция – 1:1
🟡 2012: США – 2:2
🟡 🟢 2013: Сербия – 1:1, Южная Корея – 2:1
🔴 🟢 2014: Австрия – 0:1, Венгрия – 2:1
🟢 🔴 2015: Португалия – 1:0, Хорватия – 1:3
🔴 🟢 2016: Катар – 1:2, Румыния – 1:0
🔴 🟡 2017: Аргентина – 0:1, Испания – 3:3
🔴 🔴 2018: Германия – 0:3, Швеция – 0:2
🔴 🟢 2019: Бельгия – 1:4, Сан-Марино – 5:0
🟡 🔴 🔴 2020: Молдавия – 0:0, Турция – 2:3, Сербия – 0:5
Итого: 20 матчей, пять побед, пять ничьих и десять поражений.
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