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#Россия #Футбол #Лига наций #товарищеские матчи

За последние 10 лет Россия 20 раз играла в ноябре. Половину матчей – проиграла

19 ноября, 14:34

Список ноябрьских игр сборной России с 2010 года – товарищеских и квалификационных:

🔴 2010: Бельгия – 0:2

🟡 2011: Греция – 1:1

🟡 2012: США – 2:2

🟡 🟢 2013: Сербия – 1:1, Южная Корея – 2:1

🔴 🟢 2014: Австрия – 0:1, Венгрия – 2:1

🟢 🔴 2015: Португалия – 1:0, Хорватия – 1:3

🔴 🟢 2016: Катар – 1:2, Румыния – 1:0

🔴 🟡 2017: Аргентина – 0:1, Испания – 3:3

🔴 🔴 2018: Германия – 0:3, Швеция – 0:2

🔴 🟢 2019: Бельгия – 1:4, Сан-Марино – 5:0

🟡 🔴 🔴 2020: Молдавия – 0:0, Турция – 2:3, Сербия – 0:5

Итого: 20 матчей, пять побед, пять ничьих и десять поражений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вчера было грустно
💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года
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