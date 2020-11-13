Евро-2020 (квалификация)
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#Евро-2020 (квалификация) #Футбол #Хорватия #Венгрия #Словакия #Уэльс

Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана

13 ноября, 11:29

В отборочном турнире к Евро-2020 группу Е составляли пять команд: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Хорватия и Уэльс вышли напрямую, а Словакия и Венгрия пробились через стыковые матчи при помощи Лиги наций. Не вышел только Азербайджан.

Это единственная квалификационная группа, из которой на Евро вышло сразу четыре сборные.

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