Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана

В отборочном турнире к Евро-2020 группу Е составляли пять команд: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Хорватия и Уэльс вышли напрямую, а Словакия и Венгрия пробились через стыковые матчи при помощи Лиги наций. Не вышел только Азербайджан.

Это единственная квалификационная группа, из которой на Евро вышло сразу четыре сборные.