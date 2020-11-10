Сафонов отбил шесть пенальти за карьеру. Половину – в этом сезоне

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в сезоне-2020/21 отбил уже три пенальти. Transfermarkt посчитал статистику всех отбитых пенальти в карьере Сафонова во взрослом футболе.

Раскладка по матчам:

В сезоне-2017/18 Сафонов играл в Молодежном первенстве. Там он отбил один пенальти в игре с «Зенитом».

Всего за взрослую карьеру Матвей Сафонов пропустил 15 голов с пенальти, еще пять – в Молодежном первенстве.

Матвею Сафонову 21 год. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро. Всю карьеру Сафонов играет в системе «Краснодара».

«Краснодар» проиграл пять матчей подряд со счетом 4:15. Это худшая серия поражений за три года