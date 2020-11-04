Серхио Рамос
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Серхио Рамос – 100 голов за «Реал»
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Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером».
Это сотый гол Рамоса во всех турнирах в составе «Реала». Рамос – основной исполнитель одиннадцатиметровых в команде. В сезоне-2020/21 он уже забил два мяча с пенальти в Примере.
Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок
55 из 100 голов Рамос забил головой. Он всего лишь 23-й футболист в истории клуба, который забил сто голов. Единственный защитник, который забивал больше – Фернандо Йерро (127).
- Серхио Рамосу 34 года.
- Он играет в «Реале» с 2005 года. Тогда «Реал» купил Рамоса у «Севильи» за 27 миллионов евро.
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