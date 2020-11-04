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Серхио Рамос – 100 голов за «Реал»

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Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером».

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 25'
Рамос 33'
Родриго 80'
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 35'
Перишич 68'

Это сотый гол Рамоса во всех турнирах в составе «Реала». Рамос – основной исполнитель одиннадцатиметровых в команде. В сезоне-2020/21 он уже забил два мяча с пенальти в Примере.

Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок

55 из 100 голов Рамос забил головой. Он всего лишь 23-й футболист в истории клуба, который забил сто голов. Единственный защитник, который забивал больше – Фернандо Йерро (127).

  • Серхио Рамосу 34 года. 
  • Он играет в «Реале» с 2005 года. Тогда «Реал» купил Рамоса у «Севильи» за 27 миллионов евро.
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