«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

Последний раз «Зенит» проигрывал в чемпионате России 26 августа – в матче против «Динамо» (0:1). Результаты встреч с того момента:

🤝 «Локомотив» – «Зенит» – 0:0.

✔️ «Зенит» – «Арсенал» – 3:1.

🤝 «Урал» – «Зенит» – 1:1.

✔️ «Зенит» – «Уфа» – 6:0.

🤝 «Спартак» – «Зенит» – 1:1.

После очной встречи «Зенит» и «Спартак» продолжают делить первую строчку.