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«МЮ» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» седьмой, но может попасть в еврокубки
26 июля 2020, 19:56
Полная раскладка по еврокубкам:
Лига чемпионов
- «Ливерпуль»
- «Ман Сити»
- «МЮ»
- «Челси»
Лига Европы
- «Лестер»
- «Тоттенхэм»
Если «Челси» выиграет Кубок Англии, «Вулверхэмптон» тоже попадет в Лигу Европы. Если победит «Арсенал», то в ЛЕ будет он.
Еще у «Вулверхэмптона» остается шанс на место в Лиге чемпионов, если он победит в этом розыгрыше Лиги Европы.
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