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#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Челси #Лестер #Тоттенхэм #Вулверхэмптон

«МЮ» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» седьмой, но может попасть в еврокубки

26 июля 2020, 19:56

Полная раскладка по еврокубкам:

Лига чемпионов

  1. «Ливерпуль»
  2. «Ман Сити»
  3. «МЮ»
  4. «Челси»

Лига Европы

  1. «Лестер»
  2. «Тоттенхэм»

Если «Челси» выиграет Кубок Англии, «Вулверхэмптон» тоже попадет в Лигу Европы. Если победит «Арсенал», то в ЛЕ будет он.

Еще у «Вулверхэмптона» остается шанс на место в Лиге чемпионов, если он победит в этом розыгрыше Лиги Европы.

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