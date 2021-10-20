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#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» вел 2:0, но проиграл «Лестеру» в Лиге Европы. Команды забили семь голов

2 часа назад
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
Соболев 86
3:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
Дака 48
Дака 54
Дака 78
  • Александр Соболев забил дебютный гол в еврокубках, Джордан Ларссон совершил первое результативное действие в сезоне.
  • К 44-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил три гола за девять минут: хет-трик сделал Пэтсон Дака, который за один матч забил больше, чем за все остальные в «Лестере». Потом он оформил покер.
  • Это первый матч между «Лестером» и «Спартаком». «Спартак» не побеждает английские клубы девять игр подряд – серия длится 21 год.

После трех туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал три очка и занимает третье место в группе С. В четвертом туре он сыграет против «Лестера» (4 ноября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы

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Источник:
Гол
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