Испания
Лига наций
Италия
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#Испания #Лига наций #Италия

Испания победила Италию и вышла в финал Лиги наций

вчера, 23:44

Таким получился полуфинал Лиги наций между Италией и Испанией. Дубль сделал Ферран Торрес, в обоих голах ему ассистировал Микель Оярсабаль:

17-летний Гави из «Барселоны» – самый молодой игрок, сыгравший за сборную Испании

Матч завершен
Италия
1:2
Матч завершен
Испания
  • На 42-й минуте красную карточку получил защитник Леонардо Бонуччи. Для него это первое удаление с 2017 года.
  • Матч судил Сергей Карасев. Он отработал игру на восьмом турнире за 2021 год.

Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах

  • Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений. Последний раз она проигрывала Португалии в Лиге наций в 2018 году.
  • За 10 последних матчей Италия победила Испанию только раз: четыре поражения и пять ничьих.

В финале Испания сыграет против победителя пары Бельгия – Франция (7 октября). Финал Лиги наций состоится 10 октября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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