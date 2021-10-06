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Испания победила Италию и вышла в финал Лиги наций
вчера, 23:44
Таким получился полуфинал Лиги наций между Италией и Испанией. Дубль сделал Ферран Торрес, в обоих голах ему ассистировал Микель Оярсабаль:
17-летний Гави из «Барселоны» – самый молодой игрок, сыгравший за сборную Испании
- На 42-й минуте красную карточку получил защитник Леонардо Бонуччи. Для него это первое удаление с 2017 года.
- Матч судил Сергей Карасев. Он отработал игру на восьмом турнире за 2021 год.
Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах
- Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений. Последний раз она проигрывала Португалии в Лиге наций в 2018 году.
- За 10 последних матчей Италия победила Испанию только раз: четыре поражения и пять ничьих.
В финале Испания сыграет против победителя пары Бельгия – Франция (7 октября). Финал Лиги наций состоится 10 октября.
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