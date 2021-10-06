17-летний Гави из «Барселоны» – самый молодой игрок, сыгравший за сборную Испании

Полузащитник «Барселоны» Гави вышел в стартовом составе сборной Испании на полуфинал Лиги наций против Италии. На момент игры ему исполнилось 17 лет и 62 дня.

Гави – самый молодой игрок, который сыграл за Испанию. Прошлый рекорд принадлежал Анхелю Зубиете, который в 1936 году вышел на поле в возрасте 17 лет и 284 дней.

В этом сезоне Гави провел в Примере пять матчей и отдал одну голевую передачу. Он воспитанник «Барселоны».