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#Испания #Лига наций #Италия #Барселона

17-летний Гави из «Барселоны» – самый молодой игрок, сыгравший за сборную Испании

вчера, 22:43

Полузащитник «Барселоны» Гави вышел в стартовом составе сборной Испании на полуфинал Лиги наций против Италии. На момент игры ему исполнилось 17 лет и 62 дня.

Гави – самый молодой игрок, который сыграл за Испанию. Прошлый рекорд принадлежал Анхелю Зубиете, который в 1936 году вышел на поле в возрасте 17 лет и 284 дней.

В этом сезоне Гави провел в Примере пять матчей и отдал одну голевую передачу. Он воспитанник «Барселоны».

Матч завершен
Италия
1:2
Матч завершен
Испания
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Источник:
Gracenote Live
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