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#Италия #Лига наций #Испания

🇮🇹 Италия прервала беспроигрышную серию из 37 матчей. Это мировой рекорд

вчера, 23:45

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций. Это ее первое поражение с 2018 года.

  • Италия – мировой рекордсмен по длительности беспроигрышной серии. Она не проигрывала 37 матчей подряд, последнее поражение было от Португалии в Лиге наций.
  • Предыдущими рекордсменами были Испания и Бразилия, которые не проигрывали 35 матчей подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы. Их серия включила девять ничьих и 28 побед.
Матч завершен
Италия
1:2
Матч завершен
Испания
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Источник:
Гол
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