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«Спартак» после первого тура Лиги Европы занимает последнее место в группе, «Локомотив» – третий
вчера, 23:56
Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).
После первого матча «Спартак» занимает последнее место в группе С. Во втором туре он сыграет против «Наполи» (30 сентября).
«Локомотив» с одним очком занимает третье место в группе Е. В матче второго тура он в гостях встретится с «Лацио» (30 сентября).
😧 Итоги первого тура еврокубков для российских клубов:
- Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд
- Российские клубы за первый тур еврокубков набрали одно очко
- «Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в 2019 году
- Поражение от «Легии» стало для «Спартака» пятым в еврокубках подряд. Он не побеждал с 2019 года
- «Зенит» проиграл 9 из последних 11 матчей в Лиге чемпионов
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