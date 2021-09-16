«Спартак» после первого тура Лиги Европы занимает последнее место в группе, «Локомотив» – третий

Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

После первого матча «Спартак» занимает последнее место в группе С. Во втором туре он сыграет против «Наполи» (30 сентября).

«Локомотив» с одним очком занимает третье место в группе Е. В матче второго тура он в гостях встретится с «Лацио» (30 сентября).

😧 Итоги первого тура еврокубков для российских клубов:

Турнирная таблица групп Лиги Европы