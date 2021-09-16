«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в 2019 году

До этого «Локомотив» не побеждал в еврокубках 11 матчей подряд. Два прошлых сезона он провел в группе Лиги чемпионов и за 12 игр выиграл только раз. Это было в 2019 году против «Байера».

После этого – безвыигрышная серия, в которую вошли восемь поражений и четыре ничьих:

❌ «Атлетико» (0:2)

❌ «Ювентус» (1:2)

❌ «Ювентус» (1:2)

❌ «Байер» (0:2)

❌ «Атлетико» (0:2)

🤝 «Зальцбург» (2:2)

❌ «Бавария» (1:2)

🤝 «Атлетико» (1:1)

🤝 «Атлетико» (0:0)

❌ «Зальцбург» (1:3)

❌ «Бавария» (0:2)

🤝 «Марсель» (1:1)

В следующем матче Лиги Европы «Локомотив» сыграет против «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.