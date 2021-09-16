Локомотив
Лига Европы
Марсель
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в 2019 году
час назад
«Локомотив» стартовал в Лиге Европы домашним матчем против «Марселя». Итог – ничья:
«Локомотив» нанес по воротам «Марселя» два удара в створ. Один из них на 89-й минуте спас ничью
До этого «Локомотив» не побеждал в еврокубках 11 матчей подряд. Два прошлых сезона он провел в группе Лиги чемпионов и за 12 игр выиграл только раз. Это было в 2019 году против «Байера».
После этого – безвыигрышная серия, в которую вошли восемь поражений и четыре ничьих:
- ❌ «Атлетико» (0:2)
- ❌ «Ювентус» (1:2)
- ❌ «Ювентус» (1:2)
- ❌ «Байер» (0:2)
- ❌ «Атлетико» (0:2)
- 🤝 «Зальцбург» (2:2)
- ❌ «Бавария» (1:2)
- 🤝 «Атлетико» (1:1)
- 🤝 «Атлетико» (0:0)
- ❌ «Зальцбург» (1:3)
- ❌ «Бавария» (0:2)
- 🤝 «Марсель» (1:1)
В следующем матче Лиги Европы «Локомотив» сыграет против «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.
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