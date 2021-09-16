Локомотив
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Марсель
«Локомотив» нанес по воротам «Марселя» два удара в створ. Один из них на 89-й минуте спас ничью
2 часа назад
«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол с пенальти у «Марселя» забил Дженгиз Ундер, за «Локо» отличился Фаустино Анджорин.
- За весь матч «Локомотив» нанес по воротам соперника пять ударов. Только два попали в створ. Удар Федора Смолова пришелся в штангу.
- «Марсель» совершил 19 ударов – шесть в створ. Он владел мячом 70% времени.
- «Марсель» сделал 814 пасов (93% точности передач), у «Локомотива» – 309 (82%).
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