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#Локомотив #Лига Европы #Марсель

«Локомотив» нанес по воротам «Марселя» два удара в створ. Один из них на 89-й минуте спас ничью

2 часа назад

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

Единственный гол с пенальти у «Марселя» забил Дженгиз Ундер, за «Локо» отличился Фаустино Анджорин.

  • За весь матч «Локомотив» нанес по воротам соперника пять ударов. Только два попали в створ. Удар Федора Смолова пришелся в штангу.
  • «Марсель» совершил 19 ударов – шесть в створ. Он владел мячом 70% времени.
  • «Марсель» сделал 814 пасов (93% точности передач), у «Локомотива» – 309 (82%).
Матч завершен
Локомотив
Москва
Анджорин 89
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ундер 59
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Источник:
УЕФА
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