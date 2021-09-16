Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд – четыре ничьих и три поражения:

🤝 «Сочи» – «Партизан» (1:1)

🤝 «Ракув» – «Рубин» (0:0)

🤝 «Сочи» – «Партизан» (2:2)

❌ «Рубин» – «Ракув» (0:1)

❌ «Челси» – «Зенит» (1:0)

❌ «Спартак» – «Легия» (0:1)

🤝 «Локомотив» – «Марсель» (1:1)

За первый тур еврокубков сезона-2021/22 российские клубы набрали одно очко: два поражения и ничья.

Во втором туре «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов против «Мальме» (29 сентября), «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы встретятся с «Наполи» (30 сентября) и «Лацио» (30 сентября).