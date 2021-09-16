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🇷🇺 Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд
час назад
«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы:
Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд – четыре ничьих и три поражения:
- 🤝 «Сочи» – «Партизан» (1:1)
- 🤝 «Ракув» – «Рубин» (0:0)
- 🤝 «Сочи» – «Партизан» (2:2)
- ❌ «Рубин» – «Ракув» (0:1)
- ❌ «Челси» – «Зенит» (1:0)
- ❌ «Спартак» – «Легия» (0:1)
- 🤝 «Локомотив» – «Марсель» (1:1)
За первый тур еврокубков сезона-2021/22 российские клубы набрали одно очко: два поражения и ничья.
Во втором туре «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов против «Мальме» (29 сентября), «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы встретятся с «Наполи» (30 сентября) и «Лацио» (30 сентября).
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