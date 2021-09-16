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#РПЛ #Лига чемпионов #Спартак #Лига Европы #Зенит #Локомотив

🇷🇺 Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд

час назад

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы:

Матч завершен
Локомотив
Москва
Анджорин 89
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ундер 59

Российские клубы не побеждают в еврокубках семь матчей подряд – четыре ничьих и три поражения:

  • 🤝 «Сочи» – «Партизан» (1:1)
  • 🤝 «Ракув» – «Рубин» (0:0)
  • 🤝 «Сочи» – «Партизан» (2:2)
  • ❌ «Рубин» – «Ракув» (0:1)
  • ❌ «Челси» – «Зенит» (1:0)
  • ❌ «Спартак» – «Легия» (0:1)
  • 🤝 «Локомотив» – «Марсель» (1:1)

За первый тур еврокубков сезона-2021/22 российские клубы набрали одно очко: два поражения и ничья.

Во втором туре «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов против «Мальме» (29 сентября), «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы встретятся с «Наполи» (30 сентября) и «Лацио» (30 сентября).

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Источник:
Гол.ру
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