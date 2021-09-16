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🇷🇺 Российские клубы за первый тур еврокубков набрали одно очко
час назад
Российские клубы провели первые матчи еврокубков в сезоне-2021/22. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в Лиге Европы.
Итог – два поражения и ничья:
- «Зенит» проиграл «Челси». Это его девятое поражение из последних 11-ти матчах в Лиге чемпионов.
- «Зенит» идет на третьем месте в группе Н. Следующий матч пройдет дома против «Мальме» (29 сентября).
«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения
- «Спартак» проиграл «Легии», пропустив единственный гол в добавленное время.
- Во втором туре Лиги Европы «Спартак» сыграет против «Наполи» – 30 сентября.
Поражение от «Легии» стало для «Спартака» пятым в еврокубках подряд. Он не побеждал с 2019 года
- «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». За весь матч он нанес два удара в створ – второй стал голевым и спас ничью.
- «Локомотив» во втором туре Лиги Европы сыграет против «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в 2019 году
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