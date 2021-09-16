🇷🇺 Российские клубы за первый тур еврокубков набрали одно очко

Российские клубы провели первые матчи еврокубков в сезоне-2021/22. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в Лиге Европы.

Итог – два поражения и ничья:

«Зенит» проиграл «Челси». Это его девятое поражение из последних 11-ти матчах в Лиге чемпионов.

«Зенит» идет на третьем месте в группе Н. Следующий матч пройдет дома против «Мальме» (29 сентября).

«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения