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#РПЛ #Лига чемпионов #Спартак #Лига Европы #Зенит #Локомотив

🇷🇺 Российские клубы за первый тур еврокубков набрали одно очко

час назад

Российские клубы провели первые матчи еврокубков в сезоне-2021/22. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в Лиге Европы.

Итог – два поражения и ничья:

  • «Зенит» проиграл «Челси». Это его девятое поражение из последних 11-ти матчах в Лиге чемпионов.
  • «Зенит» идет на третьем месте в группе Н. Следующий матч пройдет дома против «Мальме» (29 сентября).

«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения

Матч завершен
Челси
Лондон
Лукаку 69
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
  • «Спартак» проиграл «Легии», пропустив единственный гол в добавленное время.
  • Во втором туре Лиги Европы «Спартак» сыграет против «Наполи» – 30 сентября.

Поражение от «Легии» стало для «Спартака» пятым в еврокубках подряд. Он не побеждал с 2019 года

Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Легия
Варшава
Кастрати 90
  • «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». За весь матч он нанес два удара в створ – второй стал голевым и спас ничью.
  • «Локомотив» во втором туре Лиги Европы сыграет против «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в 2019 году

Матч завершен
Локомотив
Москва
Анджорин 89
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ундер 59
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Источник:
Гол.ру
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