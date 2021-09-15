Поражение от «Легии» стало для «Спартака» пятым в еврокубках подряд. Он не побеждал с 2019 года

«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. В последний раз он побеждал в августе 2019 года. Это был матч с «Туном» в квалификации Лиги Европы. С тех пор:

❌ 0:1 «Легия». Групповой этап Лиги Европы, 2021

❌ 0:2 «Бенфика». 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, 2021.

❌ 0:2 «Бенфика». 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, 2021.

❌ 0:1 «Брага». Раунд плей-офф Лиги Европы, 2019.

✅ 1:2 «Брага». Раунд плей-офф Лиги Европы, 2019.

В этом году «Спартак» попал в основную сетку еврокубка впервые с 2018 года. Тогда он тоже участвовал в Лиге Европы и занял последнее место в группе.

Всего в этом сезоне «Спартак» провел десять матчей во всех турнирах. Из них шесть он проиграл, один раз сыграл вничью. Победы были в трех играх: против «Химок» (3:1), «Урала» (1:0) и «Крыльев Советов» (1:0).