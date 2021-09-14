«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения

«Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в первом туре Лиги чемпионов-2021/22. Единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Для «Зенита» это первый матч против клуба из Англии из 67 проведенных в ЛЧ, включая квалификацию.

Ранее «Зенит» играл в Кубке УЕФА/Лиге Европы против «Болтона», «Брэдфорда», «Ливерпуля» и «Эвертона», а также обыгрывал «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА.

Общий баланс встреч с клубами из Англии – четыре победы и четыре поражения. Победы – над «Ливерпулем», «МЮ» и «Брэдфордом» (дважды).