Лига чемпионов
Зенит
«Зенит» проиграл 9 из последних 11 матчей в Лиге чемпионов
вчера, 23:51
«Зенит» начал сезон Лиги чемпионов-2021/22 с поражения, уступив в первом туре «Челси» со счетом 0:1 после удара Ромелу Лукаку.
Он не побеждает восемь матчей подряд. А проиграл девять из последних 11:
🔴 «Лейпциг» – 1:2.
🔴 «Лейпциг» – 0:2.
🟢 «Лион» – 2:0.
🔴 «Бенфика» – 0:3.
🔴 «Брюгге» – 1:2.
🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
🟡 «Лацио» – 1:1.
🔴 «Лацио» – 1:3.
🔴 «Брюгге» – 0:3.
🔴 «Боруссия» Д – 1:2.
🔴 «Челси» – 0:1.
Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Мальме» 29 сентября.
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