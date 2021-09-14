Лига чемпионов
Зенит
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#Лига чемпионов #Зенит

«Зенит» проиграл 9 из последних 11 матчей в Лиге чемпионов

вчера, 23:51

«Зенит» начал сезон Лиги чемпионов-2021/22 с поражения, уступив в первом туре «Челси» со счетом 0:1 после удара Ромелу Лукаку.

Он не побеждает восемь матчей подряд. А проиграл девять из последних 11:

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Лейпциг» – 0:2.

🟢 «Лион» – 2:0.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Брюгге» – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🟡 «Лацио» – 1:1.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 1:2.

🔴 «Челси» – 0:1.

Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Мальме» 29 сентября.

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