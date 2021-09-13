Лига чемпионов: прогноз на матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года

Последняя встреча между «Барселоной» и «Баварией» состоялась 14 августа 2020 года – и тогда «Бавария» вынесла соперника со счетом 8:2. Освежаем память с помощью текстов «Гола»:

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14 сентября они сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Котировки букмекеров:

Победа «Барселоны» – 3,55.

Ничья – 4,20.

Победа «Баварии» – 1,92.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года