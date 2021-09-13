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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария

Лига чемпионов: прогноз на матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года

вчера, 22:18

Последняя встреча между «Барселоной» и «Баварией» состоялась 14 августа 2020 года – и тогда «Бавария» вынесла соперника со счетом 8:2. Освежаем память с помощью текстов «Гола»:

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«Флик навел бы порядок даже в Белоруссии». Реакция мира на 2:8

14 сентября они сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Котировки букмекеров:

  • Победа «Барселоны» – 3,55.
  • Ничья – 4,20.
  • Победа «Баварии» – 1,92.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года

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Источник:
Гол
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