Лига чемпионов: во сколько начало матча «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года

Статистика последних пяти матчей между «Барселоной» и «Баварией» во всех турнирах:

Четыре победы «Баварии».

Одна победа «Барсы».

Общий счет – 16:7 в пользу «Баварии».

14 сентября они снова сыграют – в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция