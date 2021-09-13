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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года

вчера, 22:07

Статистика последних пяти матчей между «Барселоной» и «Баварией» во всех турнирах:

  • Четыре победы «Баварии».
  • Одна победа «Барсы».
  • Общий счет – 16:7 в пользу «Баварии».

14 сентября они снова сыграют – в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Барселона
Барселона
-:-
Бавария
Мюнхен
Источник:
Гол
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Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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