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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года
вчера, 22:07
Статистика последних пяти матчей между «Барселоной» и «Баварией» во всех турнирах:
- Четыре победы «Баварии».
- Одна победа «Барсы».
- Общий счет – 16:7 в пользу «Баварии».
14 сентября они снова сыграют – в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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