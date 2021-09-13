Лига чемпионов: где смотреть матч «Барселона» – «Бавария», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

14 сентября «Барселона» и «Бавария» встретятся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в «Барселоне» на стадионе «Камп Ноу»

Начало матча – 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1», и она начнется в 21:55. Эту трансляцию можно посмотреть в интернете, перейдя по ссылке.

После трех матчей в Примере «Барса» имеет в активе 7 очков и идет на седьмом месте. «Бавария» занимает вторую строчку в Бундеслиге – у нее 10 очков в четырех встречах.