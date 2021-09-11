фигурное катание
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#фигурное катание

Начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

11 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

В Челябинске проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России. Они идут на арене «Трактор». Даты проведения – 11 и 12 сентября.

11 сентября в 11:55 стартовал ритм-танец в танцах на льду. Это первый из четырех запланированных видов первого дня мероприятия.

12 сентября все фигуристы покажут произвольные программы. Напоминаем: на контрольных прокатах не выставляются оценки. Фигуристы просто показывают новые программы.

В контрольных прокатах участвуют фигуристы из основного и резервного составов сборной России. Алина Загитова и Евгения Медведева не входят в эти списки на сезон-2021/22.

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

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Источник:
Гол.ру
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