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Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года
02 сентября, 15:50
Россия сыграет с Кипром в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Россия идет на втором месте в отборочной группе. Команда набрала семь очков за четыре матча. Хорватия опережает Россию по дополнительным показателям.
Кипр занимает последнее место. У него есть четыре очка при разнице мячей 1:4. Кипр проиграл Мальте со счетом 0:3.
Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022
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