Россия
ЧМ-2022
Кипр
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года

02 сентября, 15:50

Россия сыграет с Кипром в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия идет на втором месте в отборочной группе. Команда набрала семь очков за четыре матча. Хорватия опережает Россию по дополнительным показателям.

Кипр занимает последнее место. У него есть четыре очка при разнице мячей 1:4. Кипр проиграл Мальте со счетом 0:3.

Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022

Прогноз на матч Кипр – Россия

Где смотреть матч Кипр – Россия

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Первый матч России при Карпине: дебют игрока, один фол за тайм, лучший бомбардир РПЛ – в запасе
Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения
Две недели защитника Чистякова в сборной России: дважды попадал в состав – и дважды из него вылетал
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Кипр