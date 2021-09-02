Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года

Россия сыграет с Кипром в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия идет на втором месте в отборочной группе. Команда набрала семь очков за четыре матча. Хорватия опережает Россию по дополнительным показателям.

Кипр занимает последнее место. У него есть четыре очка при разнице мячей 1:4. Кипр проиграл Мальте со счетом 0:3.

Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022

Прогноз на матч Кипр – Россия

Где смотреть матч Кипр – Россия