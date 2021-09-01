Россия
ЧМ-2022
Арсен Захарян
Хорватия
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#Россия #Хорватия #ЧМ-2022 #Арсен Захарян

🇷🇺🇭🇷 Захарян выйдет в стартовом составе России на матч против Хорватии. Это его дебют за сборную

01 сентября, 20:15

Стал известен стартовый состав 🇷🇺 России на отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇭🇷 Хорватии.

Россия: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Баринов, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян выйдет в основе. Ему 18 лет. Это его дебют за сборную России.

Матч пройдет в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Хорватия в 2021 году проиграла четыре раза. У России – три поражения

Как играли раньше Россия и Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Где смотреть матч Россия – Хорватия

Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Хорватия
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Источник:
РФС
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