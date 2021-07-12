Ювентус
Серия А
Евро-2020
Футболисты «Ювентуса» забили на Евро-2020 больше всех голов
вчера, 13:43
В финале Евро-2020 Италия победила Англию в серии пенальти и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Англия впервые дошла до финала Евро.
Главные цифры Евро-2020:
- 8 из 15 матчей плей-офф Евро-2020 прошли с дополнительным временем
- Евро-2020 – самый результативный в истории. На нем забито 142 гола
- Италия – самая результативная и бьющая сборная на Евро-2020
- Роналду – лучший бомбардир Евро-2020. Он забил пять голов и опередил Шика благодаря ассисту
- Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч
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