Ювентус
Серия А
Евро-2020
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#Ювентус #Евро-2020 #Серия А

Футболисты «Ювентуса» забили на Евро-2020 больше всех голов

вчера, 13:43

В финале Евро-2020 Италия победила Англию в серии пенальти и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Англия впервые дошла до финала Евро. 

Главные цифры Евро-2020:

Самым результативным клубом на Евро-2020 стал «Ювентус». Его футболисты забили 12 голов:

  • 🇵🇹 Криштиану Роналду (5 голов)
  • 🇪🇸 Альваро Мората (3 гола)
  • 🇮🇹 Федерико Кьеза (2 гола)
  • 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Аарон Рэмзи (1 гол)
  • 🇮🇹 Леонардо Бонуччи (1 гол)

Второй показатель – у «Барселоны» (11 голов).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
MisterChip
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