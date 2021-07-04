Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Испания, 6 июля 2021 года

Италия и Испания встретятся в полуфинале Евро-2020. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Там же состоится и другой полуфинал, где сыграют Англия и Дания.

Матч Италии и Испании пройдет 6 июля 2021 года. Время начала – 22:00 по Москве. Второй полуфинал состоится ровно через сутки.

На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию. Испания сыграла с Хорватией со счетом 5:3, а потом победила Швейцарию в серии пенальти.

Где смотреть матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Прогноз на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020