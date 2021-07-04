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Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Испания, 6 июля 2021 года
04 июля, 15:37
Италия и Испания встретятся в полуфинале Евро-2020. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Там же состоится и другой полуфинал, где сыграют Англия и Дания.
Матч Италии и Испании пройдет 6 июля 2021 года. Время начала – 22:00 по Москве. Второй полуфинал состоится ровно через сутки.
На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию. Испания сыграла с Хорватией со счетом 5:3, а потом победила Швейцарию в серии пенальти.
Где смотреть матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
Прогноз на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
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