Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Испания

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Испания, 6 июля 2021 года

04 июля, 15:37

Италия и Испания встретятся в полуфинале Евро-2020. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Там же состоится и другой полуфинал, где сыграют Англия и Дания.

Матч Италии и Испании пройдет 6 июля 2021 года. Время начала – 22:00 по Москве. Второй полуфинал состоится ровно через сутки.

На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию. Испания сыграла с Хорватией со счетом 5:3, а потом победила Швейцарию в серии пенальти.

Где смотреть матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Прогноз на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
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Источник:
Гол.ру
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