Евро-2020: прогноз на матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года

Италия и Испания сыграют в полуфинале Евро-2020. Матч начнется 6 июля в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Проход Италии – 1,76

Проход Испании – 2,08

Сборная Италии не проигрывает 32 официальных матча подряд. Такой серии в итальянском футболе еще не было. За весь турнир Италия пропустила два мяча, оба – в плей-офф.

Испания тоже ни разу не проиграла в 2021 году. Ее последнее поражение в официальном матче было в октябре 2020 года. Тогда Испания проиграла Украине в Лиге наций.

За все время команды провели между собой 38 матчей. Испания побеждала 12 раз, Италия – 11. Их последняя встреча была в отборе на ЧМ-2018. Тогда Испания выиграла со счетом 3:0.

Где смотреть матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020