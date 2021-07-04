Евро-2020
Италия
Испания
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#Евро-2020 #Италия #Испания

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года

04 июля, 15:18

Италия и Испания сыграют в полуфинале Евро-2020. Матч начнется 6 июля в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Проход Италии – 1,76
  • Проход Испании – 2,08

Сборная Италии не проигрывает 32 официальных матча подряд. Такой серии в итальянском футболе еще не было. За весь турнир Италия пропустила два мяча, оба – в плей-офф.

Испания тоже ни разу не проиграла в 2021 году. Ее последнее поражение в официальном матче было в октябре 2020 года. Тогда Испания проиграла Украине в Лиге наций.

За все время команды провели между собой 38 матчей. Испания побеждала 12 раз, Италия – 11. Их последняя встреча была в отборе на ЧМ-2018. Тогда Испания выиграла со счетом 3:0.

Где смотреть матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
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Источник:
Гол.ру
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