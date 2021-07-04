Евро-2020: где смотреть матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Италия и Испания сыграют в полуфинале Евро-2020. Матч стартует 6 июля в 22:00 по московскому времени. Второй полуфинал состоится на сутки позже.

Телеканал «Россия 1» проведет прямую трансляцию этого матча. Его прокомментирует Владимир Стогниенко. 11 июля «Россия 1» покажет финал чемпионата Европы.

Матч пропустит защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола. Он был лучшим игроком в двух матчах Евро-2020, но в игре с Бельгией получил разрыв левого ахиллова сухожилия.

Прогноз на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020