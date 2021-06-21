Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

Матч третьего тура Евро-2020 между Хорватией и Шотландией пройдет в Глазго. Он запланирован 22 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Одновременно с этой игрой пройдет и матч между Чехией и Англией – соперниками по группе.

И Хорватии, и Шотландии нужна только победа для того, чтобы претендовать на выход из группы. Любой другой результат оставит их без плей-офф Евро.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Хорватии – 2,26.

Ничья – 3,92.

Победа Шотландии – 3,05.

Потеря у Шотландии – отсутствие Билли Гилмора, который сдал положительный тест на коронавирус.

У Хорватии все так же под вопросом участие левого защитника Баришича, вместо которого дважды на Евро выходил в стартовом составе Гвардиол.

Евро-2020: во сколько начало матча Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020