Евро-2020
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#Евро-2020 #Шотландия #Хорватия

Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

3 часа назад

Матч третьего тура Евро-2020 между Хорватией и Шотландией пройдет в Глазго. Он запланирован 22 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Одновременно с этой игрой пройдет и матч между Чехией и Англией – соперниками по группе.

И Хорватии, и Шотландии нужна только победа для того, чтобы претендовать на выход из группы. Любой другой результат оставит их без плей-офф Евро.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа Хорватии – 2,26.
  • Ничья – 3,92.
  • Победа Шотландии – 3,05.

Потеря у Шотландии – отсутствие Билли Гилмора, который сдал положительный тест на коронавирус.

У Хорватии все так же под вопросом участие левого защитника Баришича, вместо которого дважды на Евро выходил в стартовом составе Гвардиол.

Евро-2020: во сколько начало матча Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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Источник:
Гол.ру
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