Евро-2020
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#Евро-2020 #Шотландия #Хорватия

Евро-2020: во сколько начало матча Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

3 часа назад

Хорватия и Шотландия встретятся в третьем туре Евро-2020 на шотландском стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч состоится 22 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Одновременно с этой игрой пройдет матч ЧехияАнглия.

Шотландцы за пять игр еще ни разу не проиграли Хорватии. В этом матче обеим сборным нужна только победа – в этом случае они будут претендовать на выход в 1/8 финала. Любой другой результат оставит их без плей-офф Евро-2020.

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года

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Источник:
Гол.ру
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