Евро-2020
Шотландия
Хорватия
Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
3 часа назад
Хорватия сыграет с Шотландией в третьем туре Евро-2020 в Глазго. Матч состоится 22 июня.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ».
- В 21:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» начнется трансляция со стадиона – можно будет посмотреть разминку команд и подготовку к матчу.
- Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 21:30.
- Матч начнется в 22:00.
Шотландия и Хорватия играли пять раз, хорваты пока ни разу не побеждали шотландцев – три ничьи и два поражения. Последний раз они встречались в отборочном турнире к ЧМ-2014, и шотландцы выиграли дважды (1:0, 2:0).
Сейчас обеим сборным нужна победа, чтобы претендовать на выход из группы. Ничья или поражение будут означать вылет из турнира.
Евро-2020: во сколько начало матча Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года
Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые