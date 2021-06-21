Евро-2020
Шотландия
Хорватия
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#Евро-2020 #Шотландия #Хорватия

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

3 часа назад

Хорватия сыграет с Шотландией в третьем туре Евро-2020 в Глазго. Матч состоится 22 июня.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ».

  • В 21:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» начнется трансляция со стадиона – можно будет посмотреть разминку команд и подготовку к матчу.
  • Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 21:30.
  • Матч начнется в 22:00.
Хорватия
-:-
Шотландия

Шотландия и Хорватия играли пять раз, хорваты пока ни разу не побеждали шотландцев – три ничьи и два поражения. Последний раз они встречались в отборочном турнире к ЧМ-2014, и шотландцы выиграли дважды (1:0, 2:0).

Сейчас обеим сборным нужна победа, чтобы претендовать на выход из группы. Ничья или поражение будут означать вылет из турнира.

Евро-2020: во сколько начало матча Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года

Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Шотландия, 21 июня 2021 года

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Источник:
Гол.ру
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