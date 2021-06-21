Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Шотландия и Хорватия играли пять раз, хорваты пока ни разу не побеждали шотландцев – три ничьи и два поражения. Последний раз они встречались в отборочном турнире к ЧМ-2014, и шотландцы выиграли дважды (1:0, 2:0).

Сейчас обеим сборным нужна победа, чтобы претендовать на выход из группы. Ничья или поражение будут означать вылет из турнира.

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