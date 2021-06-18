Евро-2020
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#Евро-2020

Расписание Евро на 18 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

5 часов назад

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 18 июня – восьмой день турнира. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.

Полное расписание:

После первого тура Словакия – единоличный лидер группы Е; она сыграет со шведами, которые на втором месте.

У чехов 3 очка после первого тура – как и у англичан. Но Чехия занимает первую строчку благодаря двумя забитым мячам шотландцам. Англия – вторая из-за гола хорватам.

Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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