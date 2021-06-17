Де Брюйне сыграл без маски, хотя сломал нос и глазницу. Гол и ассист – за тайм

• 30 мая. Де Брюйне написал в твиттере, что у него перелом носа и глазницы.

• 3 июня. Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес в интервью: «Де Брюйне вряд ли сыграет в первом матче Евро. Мы приняли решение по поводу защитной маски. Ее изготовит та же компания, что делала маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею.

Дайте ему расслабиться сейчас. Он может сыграть на чемпионате Европы, но на данный момент мы не знаем, когда он сможет выйти на поле. Давать ответ на этот вопрос сейчас еще слишком рано. Мы должны получить разрешение от врачей».

• 5 июня. «Операция заняла всего 20 минут. Все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление», – говорил Роберто Мартинес.

• 10 июня. Де Брюйне перед началом Евро: «Я надеюсь сыграть во втором матче. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно».