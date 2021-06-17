Де Брюйне сыграл без маски, хотя сломал нос и глазницу. Гол и ассист – за тайм
Теперь хронология поподробнее:
• 29 мая. На финал Лиги чемпионов («Челси» – «Манчестер Сити») Рюдигер вышел в защитной маске. Во втором тайме они столкнулись с Де Брюйне. Рюдигер получил желтую и остался на поле. Травмированного Де Брюйне заменили. И «Сити» проиграл финал.
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• 30 мая. Де Брюйне написал в твиттере, что у него перелом носа и глазницы.
• 3 июня. Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес в интервью: «Де Брюйне вряд ли сыграет в первом матче Евро. Мы приняли решение по поводу защитной маски. Ее изготовит та же компания, что делала маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею.
Дайте ему расслабиться сейчас. Он может сыграть на чемпионате Европы, но на данный момент мы не знаем, когда он сможет выйти на поле. Давать ответ на этот вопрос сейчас еще слишком рано. Мы должны получить разрешение от врачей».
• 5 июня. «Операция заняла всего 20 минут. Все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление», – говорил Роберто Мартинес.
• 10 июня. Де Брюйне перед началом Евро: «Я надеюсь сыграть во втором матче. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно».
• 13 июня. Де Брюйне впервые провел тренировку после травмы. Индивидуально и в маске. Но не попал даже в заявку на матч со сборной России.
• 14 июня. Тренировался уже в общей группе. Уже без маски. Мартинес говорил: «С Кевином все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления».
.• 17 июня. Попал в заявку на матч против Дании. Вышел на поле в перерыве, когда Бельгия проигрывала 0:1. И перевернул игру: отдал голевую и забил победный гол.
Де Брюйне и тренировался перед матчем, и играл без маски. Почему – пока неизвестно.
Защитная маска нужна в первые дни-недели после восстановления. Для того, что предотвратить новые повреждения. Такие маски делают из карбона или других полимеров. Даже сталь менее прочна, чем эти материалы. А сама маска при этом легкая и едва ощущается на лице.