Евро-2020
Швеция
Словакия
Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
17 минут назад
18 июня во втором туре на Евро-2020 сыграют сборные Швеции и Словакии в Санкт-Петербурге.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ».
- В 15:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» начнется трансляция со стадиона – можно будет посмотреть разминку команд и подготовку к матчу.
- Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 15:30.
- Матч начнется в 16:00.
Швеция еще не проигрывала Словакии. Команды провели шесть матчей, разница мячей 11:2 в пользу Швеции. В январе 2017-го шведы разгромили словаков 6:0.
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