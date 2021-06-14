Евро-2020
Испания
Швеция
Польша
Словакия
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#Евро-2020 #Испания #Швеция #Польша #Словакия

Словакия возглавила группу Е, на два очка меньше у испанцев и шведов

вчера, 23:57

В группе Е Евро-2020 завершились матчи первого тура. Результаты:

Матч завершен
Польша
Линетти 46
1:2
Матч завершен
Словакия
Щесны 18
Шкриньяр 69
Матч завершен
Испания
0:0
Матч завершен
Швеция

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе Е:

Расписание на второй тур:

ШвецияСловакия. 18 июня. 16:00 по московскому времени.

ИспанияПольша. 19 июня. 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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