Войцех Щесны
Евро-2020
Польша
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#Войцех Щесны #Евро-2020 #Польша

Щесны забил первый вратарский автогол в истории Евро

час назад

Польша играла против Словакии в первом туре группы Е на Евро-2020.

Бывший игрок «Зенита» Роберт Мак забил в Санкт-Петербурге – пролез между защитниками и точно ударил в ближний угол. Но УЕФА засчитал автогол голкиперу Польши Войцеху Щесному. Мяч сначала ударился в штангу, затем в его голову и отлетел в ворота.

Этот автогол стал первым для вратарей в истории чемпионатов Европы.

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