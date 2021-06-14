Войцех Щесны
Евро-2020
Польша
Щесны забил первый вратарский автогол в истории Евро
час назад
Польша играла против Словакии в первом туре группы Е на Евро-2020.
Бывший игрок «Зенита» Роберт Мак забил в Санкт-Петербурге – пролез между защитниками и точно ударил в ближний угол. Но УЕФА засчитал автогол голкиперу Польши Войцеху Щесному. Мяч сначала ударился в штангу, затем в его голову и отлетел в ворота.
Этот автогол стал первым для вратарей в истории чемпионатов Европы.
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