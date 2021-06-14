Гжегож Крыховяк
Евро-2020
Польша
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#Гжегож Крыховяк #Евро-2020 #Польша

Первая красная карточка Евро-2020 – полузащитнику «Локомотива» Крыховяку

час назад

Польша в первом туре группы Е на Евро-2020 играла против Словакии.

Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Счет в матче к этому моменту – 1:1. Первая желтая была показана ему в середине первого тайма.

Это первое удаление на Евро-2020. Оно произошло в девятом по счету матче турнира.

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