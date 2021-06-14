Первая красная карточка Евро-2020 – полузащитнику «Локомотива» Крыховяку

Польша в первом туре группы Е на Евро-2020 играла против Словакии.

Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Счет в матче к этому моменту – 1:1. Первая желтая была показана ему в середине первого тайма.

Это первое удаление на Евро-2020. Оно произошло в девятом по счету матче турнира.