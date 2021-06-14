Евро-2020
Испания
Швеция
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#Евро-2020 #Испания #Швеция

🇪🇸🇸🇪 Испания и Швеция голов не забили – это первая нулевая ничья на Евро-2020

вчера, 23:57

Матч первого тура Евро-2020 между Испанией и Швецией состоялся на стадионе «Олимпийский» в Севилье.

Испания владела большим территориальным преимуществом, но не реализовала свои моменты. Могла дважды забить и Швеция, но осталась без голов.

Матч завершен
Испания
0:0
Матч завершен
Швеция
  • Испания и Швеция были соперниками по отборочной группе к Евро-2020. Испанцы вышли с первого места, шведы – со второго. В первом матче была победа Испании (3:0), во втором – ничья.
  • Испания и Швеция играют в одной отборочной группе к ЧМ-2022.

Во втором туре Испания сыграет с Польшей (19 июня), Швеция встретится со Словакией (18 июня).

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Источник:
Гол.ру
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