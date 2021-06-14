Евро-2020
Испания
Швеция
🇪🇸🇸🇪 Испания и Швеция голов не забили – это первая нулевая ничья на Евро-2020
вчера, 23:57
- Испания и Швеция были соперниками по отборочной группе к Евро-2020. Испанцы вышли с первого места, шведы – со второго. В первом матче была победа Испании (3:0), во втором – ничья.
- Испания и Швеция играют в одной отборочной группе к ЧМ-2022.
Во втором туре Испания сыграет с Польшей (19 июня), Швеция встретится со Словакией (18 июня).
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