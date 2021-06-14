Евро-2020
Результаты четвертого дня Евро-2020. Чехи обыграли шотландцев, а словаки – поляков, Испания и Швеция голов не забили
вчера, 23:58
Таким вышел четвертый день на Евро-2020:
- На Войцеха Щесного записан автогол после удара Роберта Мака – так был открыт счет. Это первый автогол вратаря в истории Евро.
- Щесны на третьем Евро подряд стартует с неудачи (ранее были удаление и травма, сейчас автогол.
- На первой же минуте второго тайма Кароль Линетти сравнял счет, а на 62-й минуте Гжегож Крыховяк получил красную карточку, и поляки доигрывали полчаса в меньшинстве.
- Победный гол забил Милан Шкриньяр, он и был выбран лучшим игроком матча.
- Испания очень часто владела мячом и выполнила огромное количество передач, но создала всего несколько моментов.
- Швеция могла забить дважды, но также осталась без голов.
- Это первая нулевая ничья на Евро-2020.
Какие матчи будут завтра?
Группа F. Венгрия – Португалия. 19:00 по московскому времени.
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