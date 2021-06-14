Евро-2020
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#Евро-2020

Результаты четвертого дня Евро-2020. Чехи обыграли шотландцев, а словаки – поляков, Испания и Швеция голов не забили

вчера, 23:58

Таким вышел четвертый день на Евро-2020:

Матч завершен
Шотландия
0:2
Матч завершен
Чехия
Шик 42
Шик 52
Матч завершен
Польша
Линетти 46
1:2
Матч завершен
Словакия
Щесны 18
Шкриньяр 69
Матч завершен
Испания
0:0
Матч завершен
Швеция

Какие матчи будут завтра?

Группа F. ВенгрияПортугалия. 19:00 по московскому времени.

Группа F. ФранцияГермания. 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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