Патрик Шик
Евро-2020
Шотландия
Чехия
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#Патрик Шик #Евро-2020 #Шотландия #Чехия

Шик забил рекордный по расстоянию гол на Евро – с 45 метров

41 минуту назад

В матче первого тура группы D на Евро-2020 Чехия обыграла Шотландию у нее в гостях. Дублем отметился Патрик Шик.

Во втором тайме он забил с расстояния 45,5 метра. Это самая дальняя дистанция с того момента, как на чемпионатах Европы ведется статистика (с 1980 года).

Чехия вместе с Англией возглавила таблицу группы с тремя очками. У Шотландии и Хорватии – ноль.

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🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
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