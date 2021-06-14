Шик забил рекордный по расстоянию гол на Евро – с 45 метров

В матче первого тура группы D на Евро-2020 Чехия обыграла Шотландию у нее в гостях. Дублем отметился Патрик Шик.

Во втором тайме он забил с расстояния 45,5 метра. Это самая дальняя дистанция с того момента, как на чемпионатах Европы ведется статистика (с 1980 года).

Чехия вместе с Англией возглавила таблицу группы с тремя очками. У Шотландии и Хорватии – ноль.